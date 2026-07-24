الإطاحة بمتهم ابتز فتاة في بغداد بعد استدراجه إلى كمين محكم (فيديو)

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم القبض على متهم بجريمة الابتزاز الإلكتروني في ، عقب تلقي بلاغ من إحدى الضحايا عبر الخط الساخن".وأضاف، ان "المتهم قام بابتزاز فتاة ومساومتها مقابل مبالغ مالية، إذ جرى استدراجه بكمين محكم والإطاحة به، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".ودعا الجهاز: "إلى الإبلاغ عن حالات الابتزاز عبر الخط الساخن (١٣١) أو منصاته الرسمية، مؤكدًا التعامل بسرية تامة مع جميع البلاغات".