مسحوق سحري لتنظيف الهواء... هل وجد الحل للتغير المناخي؟

وقد استخدم في السابق مصانع DAC (Direct Air Capture) وهي منشآت تستخدم تقنية لالتقاط أكسيد الكربون (CO2) من الهواء مباشرة. تهدف هذه التقنية إلى تقليل تركيزات أكسيد الكاربون في الغلاف الجوي، مما يساهم في مواجهة التغير المناخي.يتم سحب الهواء المحيط بواسطة مراوح أو أنظمة مخصصة، ثم يتم تمرير الهواء من خلال مواد كيميائية أو فلاتر تمتص أكسيد الكربون. بعد امتصاص أكسيد الكاربون، يتم معالجة المواد لتحرير الغاز، الذي يمكن تخزينه أو استخدامه في تطبيقات مختلفة.تحتوي على مسام خاصة تسمح لها بالالتصاق بجزيئات أكسيد الكربون. عند مرور الهواء عبرها، تلتقط المادة أكسيد الكاربون بكفاءة ودون الحاجة لتسخينها أي يمكنه التقاط أكسيد الكربون في درجة حرارة الغرفة، مما يجعلها أفضل من الطرق السابقة. ويمكن إعادة استخدامها أكثر من 100 مرة.كما تلتقط أكسيد الكربون أسرع بعشر مرات من المواد الأخرى. بعد الامتصاص، يمكن تسخينها لعزل وتحرير أكسيد الكاربون، وتخزينه تحت الأرض أو استخدامه في صنع مواد مثل الخرسانة والبلاستيك.محطات DAC موجودة بالفعل أو قيد العمل في جميع أنحاء العالم، ولكنها مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة لتشغيلها. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تتكلف حالياً ما بين 600 إلى 1000 دولار لإزالة طن واحد من أكسيد الكربون من الهواء؛ وأشارت الوكالة العام الماضي إلى أن هذا الرقم يجب أن ينخفض إلى أقل من 200 دولار حتى يتم اعتماد التكنولوجيا على نطاق واسع.أما بالنسبة لـCOF-999، فهو يحتاج إلى المزيد من الاختبارات والتحسينات قبل أن يصبح سائدًا، ووفقًا لمخترع COFs وأستاذ الكيمياء في في بيركلي عمر ياغي، قد يستغرق ذلك حوالي عامين. ويمكن تحسين المادة لالتقاط المزيد من أكسيد الكربون والتعامل مع المزيد من دورات الالتقاط قبل أن تتحلل.كما أن ياغي، غير متأكد من تكلفة إنتاج COF-999 حتى الآن، لذا لا نعرف مدى مساهمته في خفض التكاليف. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يتطلب مواد باهظة الثمن للتصنيع.ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإننا حاليًا لا نلتقط سوى 0.01 ميجا طن من أكسيد الكربون سنويًا في جميع أنحاء العالم. وهذا جزء صغير من 85 ميجا طن نحتاج إلى إزالتها سنويا بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أننا نحتاج إلى إزالة ما يصل إلى 10 مليار طن من أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2050 لتحقيق صافي انبعاثات صِفر.