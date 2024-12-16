"واتساب" يحجب خدماته عن هذه الهواتف

نيوز – منوعات

اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، لن تكون العديد من طرازات الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiPhone متوافقة مع تطبيق المراسلة واتساب، حيث لن تتمكن من دعم الميزات والتحسينات الجديدة التي جلبتها تحديثات النظام الأساسي.

وللحفاظ على إمكانية الوصول إلى التطبيق، يجب أن تستوفي الأجهزة الحد الأدنى من متطلبات نظام التشغيل، وهو أمر لا يمكن أن توفره جميع الهواتف القديمة.

وعلى وجه التحديد، سيتطلب واتساب أن يكون لدى أجهزة Android الإصدار 5.0 على الأقل من نظام التشغيل المثبت، والذي تم إصداره في العام 2014، بينما في حالة iOS، سيكون الإصدار 12.0 أو أعلى مطلوبًا.

وهذا يعني أن العديد من الموديلات من العلامات التجارية مثل "Samsung وMotorola وLG وApple" وغيرها، ستفقد إمكانية الوصول بسبب قيود أجهزتها أو نقص دعم التحديث .

هواتف Android دون واتساب

في حالة أجهزة Android، فإن الأجهزة التي لا يمكنها التحديث إلى الإصدار 5.0 ستكون غير متوافقة مع التطبيق. وهذا يشمل النماذج الشعبية التي شكلت حقبة في السوق، مثل:

موتورولا: Moto G (الجيل الأول)، Droid Razr HD، Moto E (الجيل الأول).

سامسونغ: غالاكسي إس 3، غالاكسي نوت 2، غالاكسي آيس 3، غالاكسي S4 ميني.

إتش تي سي: ون إكس، ون إكس+، ديزاير 500، ديزاير 601.

إل جي: أوبتيموس جي، نيكزس 4، جي2 ميني، L90.

سوني: Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V.

ويرجع عدم القدرة على تحديث هذه الأجهزة إلى القيود الموجودة فيها ونقص الدعم من الشركات المصنعة، التي توقفت عن إصدار تحديثات الأمان والبرامج منذ عدة سنوات.

هواتف IOS دون واتساب

أما بالنسبة لأجهزة آبل، فسيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على تلك الطرز غير المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 12.0 أو أعلى. وهذا يشمل كل من:

آيفون 5.

آيفون 5 سي.

وتوقفت هذه الهواتف، التي تم إصدارها في عامي 2012 و2013 على التوالي، عن تلقي دعم التحديث من شركة آبل منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من استمرارهم في أداء المهام الأساسية؛ إلا أن أنظمة التشغيل الخاصة بهم لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات ميزات واتساب الجديدة وبروتوكولات الأمان.

لماذا سيتوقف واتساب عن العمل على هذه الأجهزة؟

يُعد القرار الذي اتخذته شركة ميتا، نتيجة الحاجة إلى ضمان بقاء التطبيق فعالًا وآمنًا، حيث تحتوي أنظمة التشغيل الأقدم على نقاط ضعف يمكن أن تعرض تجربة المستخدم للخطر وتتطلب المزيد من الموارد للمحافظة عليها.

ومن خلال تركيز جهود التطوير على الأجهزة الأكثر حداثة، يمكن للمنصة تنفيذ تحسينات تكنولوجية، مثل الميزات المتقدمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتدابير الأمنية الأكثر قوة.

كما أن إلغاء دعم الأنظمة القديمة، قد مكّن واتساب أيضًا من أداء بنيته التحتية وتقديم تجربة أكثر اتساقًا لغالبية مستخدميه.

ما هي البدائل المتاحة للمستخدمين المتأثرين؟

الحل الأكثر فعالية هو شراء هاتف جديد يلبي الحد الأدنى من متطلبات Android أو iOS، وهذا لا يضمن الوصول المستمر إلى التطبيق فحسب، بل يسمح لك أيضًا بالاستمتاع بأحدث الميزات والتحديثات الأمنية.

بينما إذا كان الجهاز القديم لا يزال متصلًا بالإنترنت، فمن الممكن استخدام WhatsApp Web من متصفح على جهاز الكمبيوتر. وعلى الرغم من أن هذا الخيار له حدود، إلا أنه يمكن أن يكون حلًا مؤقتًا للبقاء على اتصال.