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ما هو "الدارك ويب" ولماذا سمي بالإنترنت المظلم؟

تكنولوجيا

2025-02-27 | 07:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هو &quot;الدارك ويب&quot; ولماذا سمي بالإنترنت المظلم؟
المصدر:
وكالات
53 شوهد

الإنترنت المظلم (الدارك ويب) هو جزء من الإنترنت يتكون من مواقع مخفية غير مفهرسة بواسطة محركات البحث التقليدية. وتحيط قصص غامضة ومخيفة عدة بهذا العالم المظلم. وعلى الرغم من وجود بعض الاستخدامات المشروعة، فإن الدارك ويب عادةً ما نال سمعة سيئة، بسبب ارتباطه بمخاطر وأسواق مختلفة للسلع غير القانونية. فما هو الدارك ويب؟ وما الفرق بينه وبين الديب ويب؟ وهل يستحق المخاطرة بالولوج إليه؟

ما الدارك ويب؟
تعرّف موسوعة بريتانيكا Dark web (الدارك ويب أو الويب المظلم) بأنه "مواقع الإنترنت التي لم تفهرسها محركات البحث، ومن الممكن نظرياً زيارتها مع إخفاء الهوية بالكامل". وتعرّفه صفحة الدعم في "غوغل" بأنه "جزء من الإنترنت يتيح للمستخدمين إخفاء هويتهم وموقعهم الجغرافي عن بعضهم بعضاً وعن هيئات إنفاذ القانون. نتيجةً لذلك، يمكن استخدام الويب المظلم لبيع معلومات شخصية مسروقة".

ما قصة الدارك ويب؟
تشير مدونة خدمة الـ"في بي أن" اللتوانية، "نورد في بي أن"، إلى أن إنشاء الدارك ويب بدأ على يد إيان كلارك عام 1999 بصفته مشروعاً في جامعة إدنبرة. كان الهدف الأصلي هو إنشاء برنامج لا مركزي لمشاركة الملفات من نظير إلى نظير. سرعان ما تطوّر المشروع ليصبح منصة Freenet (فرينت) لحرية التعبير عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين مناقشة المعلومات ومشاركتها ونشرها بشكل مجهول ومن دون رقابة حكومية.

وساعد إطلاق "فرينت" للجمهور في عام 2000 النشطاء على لفت الانتباه إلى الحاجة إلى طريقة للبقاء مجهولي الهوية على الإنترنت. وتبعتها شبكة تور، التي أنشأها مجتمع الاستخبارات الأميركي للتواصل سراً، قبل إصدارها للعامة في 2004 لتصبح فيما بعد متصفحاً يوفر وصولاً أسهل إلى الويب المظلم. وبمجرد ظهور العملات الرقمية عام 2009، بدأت الأسواق السوداء في الظهور على شبكة الإنترنت المظلمة، مما جعلها مكاناً مناسباً لارتكاب الجرائم.

ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟
غالباً ما يُخلَط بين الدارك ويب والديب ويب (الإنترنت العميق)، لكنهما ليسا الشيء نفسه. الإنترنت العميق يحتوي في الغالب على مواقع حميدة، مثل حسابات البريد الإلكتروني المحمية بكلمة مرور، وأجزاء معينة من خدمات الاشتراك المدفوعة مثل "نتفليكس"، والمواقع التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال النماذج عبر الإنترنت، توضح "بريتانيكا".

ولا يمثل الإنترنت المظلم سوى جزء صغير من الإنترنت العميق. وكلاهما لا يمكن الوصول إليهما من خلال محركات البحث، لكن الإنترنت العميق يمثل ‏90 في المائة من نسبة استخدام الإنترنت، في حين يقتصر الويب المظلم في الغالب على أقل من ‏0.01 في المائة، توضح "غوغل".

ما الأشياء التي تباع في الدارك ويب؟
تورد شركة كاسبيرسكي الروسية للأمن الرقمي عن تقارير أن شبكة الإنترنت المظلمة تقدم خدمات عدة غير قانونية، بدءاً من الاغتيالات المدفوعة الأجر وحتى الاتجار بالجنس والأسلحة. وتضيف "بريتانيكا" أن شبكة الإنترنت المظلمة هي مركز لبيع المعلومات المسروقة، حيث يمكن شراء أرقام بطاقات الائتمان والضمان الاجتماعي وكلمات المرور لحسابات البريد الإلكتروني. وتتابع شركة نورتون للبرمجيات أنه يمكن العثور على الأسلحة النارية والمخدرات والأعمال المقلَّدة والمواد الإباحية والشهادات وجوازات السفر المزورة والبرامج الضارة.

ولكن تذكّر "نورتون" بأن شبكة الإنترنت المظلمة ليست مخصصة للمجرمين فقط، إذ قد تصادف أيضاً منتجات مشروعة مثل أحذية كرة السلة والملابس والأوراق البحثية ونسخ عبر الإنترنت من الكتب التي نفدت طباعتها منذ فترة طويلة، ومجموعات من التقارير السياسية من المواقع الإخبارية الرئيسية، والمواقع التي يديرها المبلِّغون عن المخالفات الذين يسعون إلى كشف فساد الشركات والحكومات. وتضيف "نورد في بي أن" أن الويب المظلم يُستخدم من قبل البعض لحماية هويتهم في البلدان التي تخضع لرقابة شديدة، أو لقراءة الأخبار غير المرتبطة بأحزاب أو أجندات سياسية.

كيف يمكنك الوصول إلى الدارك ويب؟
لا يمكن للمستخدم الوصول إلى الدارك ويب عبر محركات بحث مثل "غوغل" أو "بينغ"، أو متصفحات مثل "كروم" أو "سفاري" أو "فايرفوكس" أو "إيدج"، بدلاً من ذلك، يستعين المستخدم ببرامج مصمّمة خصيصاً لدخول الإنترنت المظلم، وأشهرها Tor وI2P.

ماذا يحصل إذا دخلت الدارك ويب؟
قد يكون دخول الدارك الويب آمناً في بعض الحالات، مثل المحتوى المشروع، لكن ليس في حالات أخرى. يستخدم حوالى 6.7 في المائة فقط من المستخدمين الويب المظلم لأغراض ضارة، ولكن في ما يلي بعض مخاطر استخدام الإنترنت المظلم، كما لخصتها "نورتون":

المجرمون: من المحتمل أن تجد مواقع ويب يديرها مجرمون، بالإضافة إلى بيع السلع والخدمات غير القانونية قد يسعون إلى استغلالك وسرقتك.
خرق القانون: يمكن مقاضاتك بسبب أشياء تفعلها على الويب المظلم. من المهم أن تتصرف بطريقة مناسبة وقانونية.
الروابط المشبوهة: قد يقودك النقر على روابط إلى مواد قد لا ترغب في رؤيتها. من الممكن أيضاً أن يؤدي النقر على رابط أو تنزيل ملف إلى إصابة جهازك ببرامج ضارة.
إنفاذ القانون: يعمل مسؤولو إنفاذ القانون على شبكة الإنترنت المظلمة للقبض على الأشخاص المتورطين في نشاط إجرامي. يمكن لسلطات إنفاذ القانون أن تعمل متخفية في هويات أخرى.
الفيروسات: قد تصيب بعض مواقع الويب أجهزتك بالفيروسات، وهناك الكثير من أنواع الفيروسات المختلفة التي يجب الانتباه إليها. لا تحمّل مطلقاً أي شيء من مواقع الويب التي لا تثق بها.
القراصنة: يمكنك العثور على منتديات القراصنة على شبكة الإنترنت المظلمة، ويمكنك استئجار قراصنة للقيام بأنشطة غير قانونية. ليس من المستغرب أن يكون الكثير من هؤلاء الأشخاص على استعداد لاختراق أجهزتك أيضاً.
اختطاف كاميرا الويب: قد يحاول موقع على الويب المظلم استخدام أداة إدارة عن بعد تُعرف باسم RAT ضد جهازك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختطاف كاميرا الويب الخاصة بك، مما يسمح له برؤية ما تفعله من خلال عدسة كاميرا جهازك. غطِّ الكاميرا الخاصة بك بقطعة من الورق أو شريط لاصق.

ما أبرز جرائم الدارك ويب؟
عُثر على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة في منطقة شبرا الخيمة، بالعاصمة المصرية القاهرة. بعد أن أوقفت الشرطة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة بطلب من مصري مقيم في دولة الكويت، تعرف إليه من خلال منتدى لتجارة الأعضاء البشرية في الدارك ويب. هذا ليس سوى مثال واحد من أمثلة كثيرة على الجرائم التي لا تنتهي في عالم الإنترنت المظلم والتي طفا بعضها إلى السطح وهزّ الرأي العام.

وفي عام 2022، بلغ إجمالي القيمة التي تلقتها أسواق الإنترنت المظلم ومحلات الاحتيال في جميع أنحاء العالم 1.5 مليار دولار أميركي. وبحسب موقع ستاتيستا للإحصاءات بلغ متوسط سعر خدمات الهجوم بالبرامج الضارة عالية الجودة من الويب المظلم 4500 دولار، ووصل سعر الحصول على تفاصيل بطاقة ائتمان 110 دولارات أميركية، فيما بلغ متوسط سعر الحصول على جواز سفر مالطي من الويب المظلم 4 آلاف دولار أميركي.

هل الدخول إلى الدارك ويب قانوني؟
يقول موقع نورتون إنه ليس من غير القانوني زيارة الويب المظلم، لكن المستخدم قد يواجه اتهامات جنائية إذا استخدم الويب المظلم لممارسة أنشطة غير قانونية. ويصف "كاسبيرسكي" الويب المظلم بأنه منطقة رمادية إلى حد ما، وإذا اعتبرت الهيئات الإدارية التي ينتمي المستخدم إليها نشاطاً ما غير قانوني، فسيكون غير قانوني. ويشرح "نورد في بي أن" أن استخدام متصفح تور يمكن أن يكون مقيداً أو غير قانوني في بعض البلدان مثل الصين وإيران وروسيا. هذا بالإضافة إلى أن المستخدم غير المحنك يمكن أن يتعرّض للخطر لجهله بالتهديدات الحقيقية للإنترنت المظلم.

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