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مارك زوكربيرغ: شخصيات الذكاء الاصطناعي تحارب "وباء الوحدة"
تكنولوجيا
2025-05-02 | 12:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
72 شوهد
السومرية نيوز
- تكنولوجيا
أبدى رئيس شركة "ميتا"
مارك زوكربيرغ
، اليوم الجمعة، اعتقاده بأن الشخصيات التي يبتكرها
الذكاء الاصطناعي
يمكن أن تساعد في محاربة وباء الوحدة.
وقال زوكربيرغ، في مقابلة مع دواركيش باتيل هذا الأسبوع، في الوقت الذي أطلقت فيه "ميتا" برمجة جديدة لنماذج
الذكاء الاصطناعي
الخاصة بها، أنها يمكن أن تساعد الأميركيين في تعويض الأصدقاء الذين يتمنون وجودهم في حياتهم، وفقاً لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وقال إن "المواطن الأميركي المتوسط لديه أقل من ثلاثة أصدقاء، وهناك الكثير من الأسئلة التي يطرحها الناس حول أشياء مثل: حسناً، هل سيحل هذا محل الاتصالات الشخصية أو الاتصالات في الحياة الواقعية؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال هي (لا) على الأرجح".
وأضاف "أعتقد أن هناك جوانب إيجابية كثيرة في العلاقات الشخصية، عندما تكون متاحة، لكن الحقيقة هي أن الناس ببساطة لا يملكون هذه العلاقات، ويشعرون بالوحدة أكثر مما يرغبون في كثير من الأحيان».
وذكر أن "العالم سوف يتكيف مع الطلب على أصدقاء الذكاء الاصطناعي، وسنجد كمجتمع المفردات اللازمة للتعبير عن سبب أهمية ذلك، ولماذا الأشخاص الذين يقومون بهذه الأشياء، ولماذا هم عقلانيون في القيام بها، وكيف تضيف قيمة لحياتهم".
ولفتت "إندبندنت" إلى أن المحاولات المبكرة لتطوير أصدقاء الذكاء الاصطناعي أثارت بعض المخاوف الأخلاقية، بما في ذلك احتمال أن يُعرّض الأصدقاء الرقميون القاصرين لمواضيع جنسية صريحة، أو يُقدّمون نصائح غير سليمة تتعلق بالصحة النفسية.
ووفقاً لموقع "404 Media". وُجد أن
روبوتات
الذكاء الاصطناعي التي أنشأها المستخدمون تُزوّر بيانات اعتماد مزيفة تُشير إلى كونهم معالجين نفسيين مُرخّصين، في حين تلقى رجلٌ ادّعى أنه خطط لقتل ملكة إنجلترا عام 2021 رسائل مُشجّعة عندما أخبر روبوت دردشة أنه "قاتل".
وذكرت أنه بغض النظر عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي هو العلاج للوحدة، يبحث ملايين الأميركيين عن طريقةٍ ما للخروج من الشعور بالوحدة اليومي، وهي حالة تُصيب 20 في المائة من البالغين في
الولايات المتحدة
، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "
غالوب
" في تشرين الأول.
ووجد استطلاع رأي أجرته الجمعية الأميركية للطب النفسي عام 2024 أن 30 في المائة من البالغين يقولون إنهم شعروا بالوحدة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً خلال العام الماضي، على الرغم من أن ثلثَيهم قالوا إن التكنولوجيا "تساعدهم".
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