قبل ظهور الأعراض.. الذكاء الاصطناعي يكتشف هذا المرض من نبرة الصوت

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
08:00 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. توقيف ضابط وجنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527455-638837065383327921.jpg
قبل ظهور الأعراض.. الذكاء الاصطناعي يكتشف هذا المرض من نبرة الصوت
تكنولوجيا
2025-05-24 | 14:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
994 شوهد
في خطوة قد تحدث طفرة في تشخيص الأمراض العصبية، توصل باحثون إلى أن
الذكاء الاصطناعي
قد يصبح قادرا على اكتشاف مرض باركنسون بمجرد تحليل نبرة الصوت، حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة.
وفي دراسة واعدة نشرت مؤخرا على موقع MedRxiv، تمكن فريق بحثي من تطوير نموذج تعلم آلي يستطيع تمييز المؤشرات الصوتية الدقيقة المرتبطة بالمرض، بدقة تصل إلى 90%. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد ارتفاعا مطردا في عدد المصابين حول العالم، ما يفتح الباب أمام تشخيص أبكر وأكثر سهولة لأحد أكثر الأمراض التنكسية العصبية غموضا.
وتوضح الأبحاث التي أجراها أنيروث أنانثانارايانان، عالم المعلومات الحيوية بجامعة شمال
تكساس
، وزملاؤه، أن النتائج "تشير إلى أن نماذج التعلم الآلي القائمة على الصوت يمكنها اكتشاف علامات المرض حتى قبل ظهور علامات الحركة الواضحة".
ويؤثر مرض باركنسون على نحو 9 ملايين شخص حول العالم. ويتميز بصعوبة التحكم في الحركات الدقيقة والرعشة في أطراف المريض، ولكنه يتسبب أيضا في تحديات تتعلق بالمزاج والتفكير والذاكرة.
ورغم أن الآليات الكامنة وراء المرض معروفة إلى حد ما، إلا أن المحفزات التي تؤدي إلى تدهور الوظائف لم تفهم بالكامل بعد، حيث تم ربط كل شيء بدءا من الأطعمة المصنعة وحتى المبيدات الحشرية المستخدمة في ملاعب الغولف بالمرض، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.
ولا يوجد حاليا علاج لمرض باركنسون، ما يعني أن أفضل ما يمكن أن يأمله المرضى وذويهم هو العلاجات التي تبطئ الأعراض. وكلما بدأت هذه العلاجات مبكرا، زادت الفوائد التي تقدمها. لذا، يمكن للكشف المبكر أن يكون له تأثير كبير على جودة حياة المريض.
واستخدم أنانثانارايانان وفريقه نماذج التعلم الآلي لتحديد ما إذا كان مجموعة من المتطوعين مصابين بمرض باركنسون من خلال أصواتهم فقط.
وقاموا باختبار وتدريب نماذجهم على 195 تسجيلا صوتيا لـ31 شخصا، من بينهم 23 شخصا تم تشخيصهم بمرض باركنسون. وتمكن البرنامج الذي يبحث عن الأنماط من تحديد المرضى المصابين بالحالة بدقة بلغت 90% من المحاولات.
وتشمل الميزات الصوتية التي تم تقييمها بواسطة النماذج وجود "الغيتار" (اهتزاز غير منتظم في الأحبال الصوتية)، ونسبة الضوضاء إلى النغمات (علامة على عدم إغلاق
المزمار
بشكل صحيح)، وقياس أنماط إشارات الصوت المضطربة.
وقد ارتبطت هذه السمات سابقا بأعراض معروفة لمرض باركنسون، بما في ذلك بحة الصوت، وصعوبة الكلام بسبب ضعف العضلات الصوتية، وبطء أو عدم انتظام الحركة.
وحذر الباحثون من أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لاختبار قدرة نماذجهم على التعميم، حيث تم تدريب البرامج باستخدام بيانات صوتية من 31 فردا فقط. وهذا يجعل من غير المرجح أن تكون طريقتهم قادرة على التقاط النطاق الكامل للاختلافات الصوتية في العالم الحقيقي عبر الأعمار واللهجات والظروف البيئية المختلفة.
وقال عالم البيانات آيدن
أرنولد
، الذي لم يشارك في الدراسة، إن هذا النهج القائم على الصوت "يظهر وعدا حقيقيا كأداة فحص مبكر أيضا".
وإذا ظلت النتائج متسقة عبر نطاقات أوسع من السكان، فإن مثل هذه الأداة ستكون خيارا سهل التوسع وبأسعار معقولة للفحص المبكر، خاصة مع استمرار ارتفاع عدد الحالات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السعودية تؤكد أهمية التطعيم من هذا المرض قبل عمرة رمضان
13:07 | 2025-02-24
مخاوف من الذكاء الاصطناعي على "ميتا": أدوار عاطفية وجنسية مع القُصَّر!
12:37 | 2025-04-29
دولة عربية تقترب من تأمين رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية
10:39 | 2025-04-20
المهن التي ستنجو من اجتياح الذكاء الاصطناعي
03:52 | 2025-03-28
الذكاء الاصطناعي
اكتشاف امراض
العصبية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصادر: ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج الفصائل المسلحة من العراق.. ماذا سيحصل؟
محليات
34.46%
02:03 | 2025-05-23
مصادر: ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج الفصائل المسلحة من العراق.. ماذا سيحصل؟
02:03 | 2025-05-23
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
25.58%
03:56 | 2025-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
20.77%
02:54 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
02:54 | 2025-05-24
حرارة اربعينية واجواء شتوية في العراق.. ماذا يحصل؟
محليات
19.2%
02:03 | 2025-05-24
حرارة اربعينية واجواء شتوية في العراق.. ماذا يحصل؟
02:03 | 2025-05-24
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
الأكثر مشاهدة
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اخترنا لك
عطل مفاجئ يضرب منصة "إكس"
08:57 | 2025-05-24
ما هو الـ"Beam" الخاص بإجراء مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد
02:41 | 2025-05-24
لا تأخذ هاتفك إلى المرحاض.. تحذير طبي قد يغير عادتك اليومية
12:58 | 2025-05-23
"ماكينة" يستعرض سيارة Koleos من Renault... تعرفوا على مميزاتها!
04:24 | 2025-05-23
ايفون يودع سيري
04:21 | 2025-05-23
تحدّث مع الذكاء الاصطناعي بكاميرا الهاتف
02:51 | 2025-05-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.