شاهد.. تعرض صحفية اميركية الى هجوم من قبل الشرطة في لوس انجلوس

– دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تعرض صحفية اميركية الى هجوم من قبل الشرطة في لوس انجلوس.

ووفقا للناشطين فان "الصحفية واثناء تغطيتها للتظاهرات في لوس انجلوس تعرضت الى هجوم بالطلقات المطاطية ما ادى الى اصابتها بشكل مباشر امام الكاميرة".