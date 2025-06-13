قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"

بدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر الجمعة، بقصف وسماع دوي عدة انفجارات في ، فيما أشار التلفزيون الإيراني الى سماع أصوات قوية في مدينة "نطنز".

وقالت صحيفة " " فجر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بمهاجمة ، وسماع دوي عدة انفجارات في .

وأفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن " نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".

بدورها، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن "الهجوم استهدف مواقع في طهران ونتانز وكرمشاهر".

الى ذلك، قالت " تايمز" نقلا عن مسؤول إيراني، "طهران تتعرض لهجوم".

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مصادر، إن "الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه كانوا على علم باحتمالية وقوع الضربة الإسرائيلية على إيران".

من جانبه، قال التلفزيون الإيراني، "سماع أصوات قوية في مدينة نطنز وتصاعد أعمدة الدخان من موقع نطنز النووي"، مضيفا "تقارير غير مؤكدة عن هجوم الكيان الصهيوني على نطنز وخنداب وخرم آباد".