الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق المناطق الإيرانية التي تعرضت للهجوم

وشنت فجر اليوم الجمعة، هجوما على في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن في كافة أنحاء البلاد.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة والأمنية الإيرانية".من جهتها، ذكرت الإيرانية، أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال هجماته منذ فجر اليوم، ما لا يقل عن 60 موقعا مختلفا في ثماني محافظات إيرانية.وجاء في بيان صدر عن : "حاليا، يقوم 134 فريقا، بينهم 669 منقذا، بتقديم المساعدة والعون في أكثر من 60 موقعا متضررا في ثماني محافظات إيرانية، وهي: ، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وأصفهان، وإيلام، وكرمانشاه، والمركزي، وهمدان، وخوزستان، وكردستان".ولم يقدم البيان أية تفاصيل عن حجم الدمار ولا عن عدد القتلى والجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية.