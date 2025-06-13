آثار العدوان الإسرائيلي على مباني سكنية في العاصمة الإيرانية طهران

مشاهد توثق آثار العدوان الإسرائيلي على مباني سكنية في العاصمة الإيرانية .

حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على محيط مجمع المعلمين بساحة الكتب في والذي استشهد فيه عالم الذرة فريدون عباسي.