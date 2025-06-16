محاصرون في بيروت.. مناشدة عاجلة لطلبة وعوائل عراقية أمام سفارة العراق (فيديو)

وبحسب مقطع فيديو نشر لمناشدة العراقيين، أكدوا ان في لم تتعامل مع طلبهم بجدية ولم تقدم حلا لمشكلتهم، بعد ان طالبوا بتدخلها ومنحهم فيزا لدخول ومن ثم المجيء الى .وناشد العراقيون، رئيس بضرورة التدخل وإيجاد حل لإرجاعهم الى بلدهم عبر الذي فتح أجوائه.