شاهد بالفيديو.. مطاردة دامية لاعتقال عميلا للموساد على طريق طهران-قم

وتمكنت الشرطة من القبض على أحد عملاء الإسرائيلي المسؤول عن نقل مواد متفجرة خلال عملية أمنية مثيرة بعد تعقبه ومطاردته التي شهدت تبادلا لإطلاق النار على بين ومدينة قم.ووفقا لمصادر أمنية إيرانية، فإن العملية جاءت بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة تجسس إسرائيلية تعمل على تهريب المواد المتفجرة لاستخدامها في عمليات تخريبية محتملة. وأشارت المصادر إلى أن المشتبه به كان يختبئ بين المسافرين العاديين قبل أن تكتشفه الدوريات الأمنية.