تتباهى بثروة ضخمة أمام مسجد.. متسوّلة تفجّر غضباً واسعاً بفيديو صادم

وقالت بفخر، وهي تمسك بكيس بلاستيكي أسود مملوء بالنقود: "كل هذه الأموال جمعتها في شهر واحد، كنت أجمعها في هذا الكيس حتى جمّعت 100 ألف جنيه".

وأشارت إلى أنها كانت تجلس يومياً أمام أحد المساجد، دون أن تفصح عن اسمه أو موقعه، حتى لا ينكشف أمرها.



وأثار الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، موجة عارمة من التفاعل بين المستخدمين، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من الرقم الذي ذكرته السيدة، بينما شكك آخرون في صحة روايتها، خاصة بعد رصد وجود أوراق مالية من فئة الـ200 جنيه، وهو ما اعتبره البعض دليلًا على المبالغة، لأن المارة عادة لا يمنحون المتسولين مبالغ بهذه الفئة العالية.



وانقسمت الآراء بين من وصفوا الفيديو بأنه دليل على "الاحتيال المقنّن"، مطالبين بتدخل الجهات الأمنية ومحاسبة السيدة، وبين من رأوا أن الظاهرة تعكس أزمة اجتماعية أعمق تتعلق بالتساهل مع ممارسات التسول في الأماكن العامة.



وقد دعا عدد من المعلقين على الفيديو السلطات إلى فتح تحقيق فوري للتثبت من صحة مزاعم السيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبتت مخالفتها للقانون أو ممارسة التسول كوسيلة للكسب غير المشروع.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير خلال الساعات الماضية، سيدة أخفت ملامح وجهها بينما كانت تستعرض أكواماً من الأوراق النقدية، وتؤكد أنها جمعت ما يقرب من 100 ألف جنيه خلال شهر من التسول.