مصابون ودمار كبير.. مشاهد من القصف الإيراني على إسرائيل

وذكرت القناة 12 العبرية، أن "صواريخاً إيرانية سقطت في منطقتي بالشمال وبئر السبع في الجنوب"، مشيرة إلى "سقوط 6 صواريخ بمناطق في غوش دان والقدس وحيفا".وأضافت، أن "صاروخا سقط في حيفا ووقوع أضرار مادية كبيرة وإصابات واندلاع حرائق".وأكد الإسعاف الإسرائيلي، "وقوع إصابات خطيرة في حيفا وأضرار واسعة في وسط بعد القصف الإيراني".وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم، بإطلاق موجة صواريخ جديدة نحو إسرائيل.وقالت ، انه " بدأت هجوما صاروخيا جديدا ضد الأراضي المحتلة".في السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران".وطلب الجيش من الإسرائيليين "تقليل حركتهم ودخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار في الدقائق المقبلة".في هذا السياق، علق المرشد الإيراني، بالقول: "العدو الصهيوني يلاقي جزاءه الآن".