كركوك.. "زفة" تعتدي على مواطن وعناصر أمن استنجد بهم (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إن "مجموعة أشخاص كانوا في زفة عرس اعتدوا، مساء اليوم، على مواطن وسط مدينة ".وأضاف، أن "المواطن المعتدى عليه قدم بلاغاً للأجهزة الأمنية، وعندما حاولت دوريات النجدة توقيف المتهمين، اقدموا على الاعتداء على أفراد الدوريات أيضاً".وأشار إلى "إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى مركز للاحتجاز الأمني تمهيداً لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم".