بالفيديو.. لحظة اطلاق صافرات الإنذار في البحرين

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لحظة اطلاق صافرات الإنذار في .

وجاء ذلك بعد تعرض قواعد أميركية في الى قصف بالصواريخ الإيرانية.