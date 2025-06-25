ذي قار.. انهيار سايلو للحنطة شُيد قبل 3 أعوام وبرلماني يكشف التفاصيل (فيديو)

وكشف عضو عن أسباب وتفاصيل في تدوينة عبر حسابه على منصة " "، أنه "انهارت حتى الآن ثلاث بنزات للحنطة في سايلو ، والبقية تتجه نحو الانهيار أيضا، علما أن كلفة إنشاء هذه المخازن بلغت 27 مليار دينار".وتابع أن "المخازن شُيدت حديثا في عام 2022، فما نوع المعادن التي تم استخدامها لتنهار بهذه الطريقة؟"، مؤكدا أن "استمرار عدم محاسبة المقصرين والفاسدين في الوزارة سيتسبب في خسارة المليارات".وأضاف أنه "لا نعلم أين دور وإدارة المخازن فيما يخص الطاقة القصوى لهذه المخازن".