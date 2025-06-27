بالفيديو.. اللحظات الأولى للقصف على النبطية وما سببه من خسائر

– دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اللحظات الأولى لما سببه القصف الإسرائيلي في النبطية .

ووفقا لمصادر لبنانية فأن الهجوم خلف قتيلا وهي امرأة و4 مصابين إضافة الى الحاق اضرار مادية في عدد من المباني، فيما وصلت سيارات الإسعاف الى مكان الهجوم لنقل المصابين للمستشفيات القريبة.