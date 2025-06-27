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رغم إصلاحه.. كسر بأنبوب يقطع المياه عن الأهالي ويحول الشوارع لبحيرة بواسط
ترندات
شهدت الكفاءات بمحافظة واسط، اليوم الجمعة، انقطاع للمياه بعد كسر في الانبوب الرئيسي ليحول شوارع المنطقة الى بحيرة رغم إصلاحه.
2025-06-27 | 11:25
2025-06-27T11:25:01+00:00
Alsumaria Tv
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رغم إصلاحه.. كسر بأنبوب يقطع المياه عن الأهالي ويحول الشوارع لبحيرة بواسط
294 شوهد
شهدت الكفاءات بمحافظة
واسط
، اليوم الجمعة، انقطاع للمياه بعد كسر في الانبوب الرئيسي ليحول شوارع المنطقة الى
بحيرة
رغم إصلاحه.
وقال مصدر محلي، إنه "شهدت منطقة الكفاءات في
واسط
كسرا في أنبوب المياه أدى إلى انقطاع الخدمة عن الأهالي، الذين تواصلوا فوراً مع الشركة المنفذة للإصلاح، وقد استجابت الشركة بسرعة وقامت بإصلاح الكسر، إلا أن الأهالي فوجئوا لاحقا بعودة تسرب المياه من نفس المكان".
وأضاف، أنه "بعد تكرار المشكلة، اضطر الاهالي لجلب فني خاص من أجل إصلاح الخلل مجدداً على حسابهم الشخصي، في خطوة تعكس استياءهم من عدم جودة الإصلاح الأولي وحرصهم على استعادة الخدمة بشكل سريع".
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