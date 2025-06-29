حادث مأساوي بين شاحنة وقطار في بغداد (فيديو)

ويبدو من الفيديو المتداول ان الحادث وقع نتيجة عدم انتباه سائقي الشاحنة والقطار بعد ساعات قليلة على افتتاح هذا المسار بعد تطويره في وقرب مجسرات الطوبجي.كما يظهر من الفيديو تضرر مقدمة القطار وأضرار أكبر في الشاحنة التي انقلب نصفها، بعد ان حاول سائقها تلافي الحادث ولكن قصر المسافة أدى الى وقوع الحادث.