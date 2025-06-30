دوي انفجار قرب مطار كركوك العسكري

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بدوي انفجار قرب العسكري.

وقال المصدر في حديث لـ ، "انفجار ضمن محيط العسكري لم تعرف اسبابه حتى الآن". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجار.