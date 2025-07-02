قتلى وإصابات بانفجارات متتالية في حماة السورية

وقالت وسائل إعلام، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وعددا من الإصابات في حصيلة أولية للضحايا جراء الانفجار.كما أفادت بدوي انفجارات مجهولة قرب بلدة الفوعة شمالي إدلب. وقالت إن الانفجارات ناتجة عن اندلاع حريق في مستودعات الذخيرة قرب مسبح في محيط والفوعة بريف إدلب الشماليوأضافت، أن الانفجارات المتتالية قرب الفوعة بريف إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.