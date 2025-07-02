إصابات واعتقالات بسبب الفلافل في الناصرية (فيديو)

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الأشخاص في محل لبيع الفلافل بمدينة ، تطورت الى الضرب بالكراسي ما أدى الى إصابة شخصين بجروح".واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الوضع واعتقال المتسببين في المشاجرة".