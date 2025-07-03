لحظة وصول جثماني "أبو علي ونجله" إلى ضريح السيد نصرالله (فيديو)

ووثقت الكاميرات لحظات مؤلمة مع وصول جثماني الشهيدين أبو علي ونجله إلى الأمين العام لحزب الله، السيد ، في .وكان قد أعلن في وقت سابق عن استشهاد أبو علي الخليل ونجله أثناء تواجدهما في خلال الحرب مع .