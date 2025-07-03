فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا كبيرًا في ورش صناعية بالكرادة

وبحسب مصدر أمني، فقد هرعت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة، خاصةً مع طبيعة المواد القابلة للاشتعال التي قد تكون موجودة في الورش الصناعية.كما لا توجد تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات، بحسب المصدر.