طالبوا بإعلان القضاء منكوبا.. بصريون يتظاهرون في مناطق "شط العرب"

وقال مراسل ، إن المئات من اهالي مناطق التابع لمحافظة تظاهروا اليوم؛ للمطالبة بحل مشكلة شح وملوحة المياه.وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا أيضاً بإعلان القضاء منكوباً؛ بسبب تردي الخدمات وتزايد ازمة ملوحة المياه دون حلول سريعة وعاجلة.