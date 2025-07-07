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طالبوا بإعلان القضاء منكوبا.. بصريون يتظاهرون في مناطق "شط العرب"
ترندات
نظم المئات من أهالي مناطق قضاء شط العرب في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، تظاهرة للمطالبة بحل مشكلة شح وملوحة المياه، وإعلان القضاء منكوباً.
2025-07-07 | 10:22
2025-07-07T10:22:19+00:00
Alsumaria Tv
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طالبوا بإعلان القضاء منكوبا.. بصريون يتظاهرون في مناطق "شط العرب"
241 شوهد
نظم المئات من أهالي مناطق قضاء
شط العرب
في
محافظة البصرة
، اليوم الاثنين، تظاهرة للمطالبة بحل مشكلة شح وملوحة المياه، وإعلان القضاء منكوباً.
وقال مراسل
السومرية نيوز
، إن المئات من اهالي مناطق
شط العرب
التابع لمحافظة
البصرة
تظاهروا اليوم؛ للمطالبة بحل مشكلة شح وملوحة المياه.
وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا أيضاً بإعلان القضاء منكوباً؛ بسبب تردي الخدمات وتزايد ازمة ملوحة المياه دون حلول سريعة وعاجلة.
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