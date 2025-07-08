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بالفيديو.. تطورات جديدة تخص نزاع مسلح في قضاء خبات بمحافظة أربيل

ترندات

2025-07-08 | 17:26 2025-07-08T17:26:47+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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بالفيديو.. تطورات جديدة تخص نزاع مسلح في قضاء خبات بمحافظة أربيل

1,237 شوهد

تطورات جديدة تخص نزاع مسلح في قضاء خبات

متداول.. تطورات جديدة تخص نزاع مسلح في قضاء خبات بمحافظة أربيل

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أربيل

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52 دقيقة
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52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
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عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
من الأخير
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من الأخير
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
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المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
جات بالليل
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جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
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30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
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08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
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12:45 | 2025-07-08
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Live Talk
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
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10:30 | 2025-07-08
كان يا مكان
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كان يا مكان
التجارة مع الله رابحة دومًا - الحلقة ١ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-08
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التجارة مع الله رابحة دومًا - الحلقة ١ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-08
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07:00 | 2025-07-08
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07:00 | 2025-07-08
ناس وناس
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ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
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منطقة الدورة بغداد - الحلقة ٦٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
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صباحكم أحلى مع سلمى
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02:30 | 2025-07-08
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الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
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المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
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14:00 | 2025-07-08
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جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
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30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
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08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
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التجارة مع الله رابحة دومًا - الحلقة ١ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-08
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التجارة مع الله رابحة دومًا - الحلقة ١ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-08
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استديو Noon
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07:00 | 2025-07-08
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07:00 | 2025-07-08
ناس وناس
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ناس وناس
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05:00 | 2025-07-08
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05:00 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
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