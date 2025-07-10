اعتقال الناشط علاء البخاتري بعد تظاهرة المياه المالحة في البصرة (فيديو)

وطالبت التظاهرة، بحل مشكلة المياه المالحة التي تؤثر على حياة المواطنين في المحافظة. يُشار إلى أن أزمة الملوحة في تتكرر سنوياً بفعل تراجع مناسيب المياه وزيادة اللسان الملحي القادم من ، وسط مطالبات متكررة للحكومة المركزية بتدخل عاجل ومستدام لإنهاء معاناة المحافظة الغنية بالنفط والمحرومة من أبسط مقومات الحياة.ولم تُذكر تفاصيل إضافية حول أسباب الاعتقال أو الجهة التي قامت به. ويأتي هذا التطور في سياق تزايد الاحتجاجات الشعبية في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها توفير المياه الصالحة للشرب.