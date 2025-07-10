شرطة ميسان تُنقذ شابًا حاول الانتحار غرقًا في العمارة (فيديو)

وأوضحت أن يقظة مفارز ودوريات الشرطة المتواجدة قرب ناظم المشرح، ضمن قاطع البلدة، هي ما حالت دون وقوع فاجعة. فقد شاهدت الدوريات الشاب وهو يحاول القفز، فتم التحرك الفوري واتخاذ أساليب مهنية لإقناعه بالعدول عن قراره. نجحت هذه الجهود في إنقاذ حياة الشاب من موت محقق.تُظهر هذه الحادثة الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في الاستجابة السريعة للمواقف الحرجة وحماية الأفراد، خاصة في حالات محاولات الانتحار.