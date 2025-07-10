بسبب 3 آلاف دينار!.. شاهد لحظة قتل شاب في محطة وقود بالحسينية

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها ، نشب خلاف بين الشاب حسين ومجموعة من أصدقائه وبين العامل في محطة وقود الزهور. تطور الخلاف بسرعة ليقوم "البوزرجي" بإخراج مسدسه الشخصي وإطلاق النار على حسين، ما أدى إلى وفاته على الفور.تسببت هذه الجريمة بصدمة كبيرة لعائلة الشاب حسين، خاصة والدته ووالده، اللذين فقدا ابنهما الذي وصفته المصادر بأنه "مثابر على الدين وإنسان خلوق وخوش ولد". وتُثير الحادثة تساؤلات جدية حول ظاهرة حمل الأسلحة الشخصية من قبل أفراد عاديين، وما يمكن أن تسببه من مآسٍ بسبب خلافات تافهة.تجري حاليًا عمليات بحث مكثفة عن الجاني، في محاولة للقبض عليه وتقديمه للعدالة.