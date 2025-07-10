لحظات عصيبة.. إنقاذ حياة سائق بعد انقلاب سيارته واحتراقها بنينوى

وثق مقطع مصور، اليوم الخميس، لحظات إنقاذ سائق بعد انقلاب سيارته واحتراقها على الطريق الرابط بين قضاءي وسنجار في .

وأظهر المقطع مسارعة عدد من الأشخاص لإنقاذ السائق العالق داخل سيارته بسبب الحادث الحرج.

وتظهر اللقطات اشتعال النيران في السيارة وتناثر أجزاء منها على الطريق.



