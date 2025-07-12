بالفيديو.. مواطنون يرشقون ضباط دائرة الهجرة والجمارك بالحجارة في كاليفورنيا.. وترامب يعلق

وقال "شاهدت في حالة من عدم التصديق بعض الغوغاء وهم يرشقون ضباط والجمارك بالحجارة والطوب بعنف أثناء تحركهم على الطريق بسيارتهم الرسمية، مما أدى الى الحاق أضرار جسيمة بهذه المركبات الجديدة كليا".وأضاف "‏وجهت وزيرة الأمن الداخلي، ، ومسؤول الحدود، توم هومان، لتوجيه جميع ضباط دائرة الهجرة والجمارك أو الأمن الداخلي أو أي ضابط إنفاذ قانون آخر يتعرض لقذف الحجارة أو أو أي شكل آخر من أشكال الاعتداء، بإيقاف سيارتهم واعتقال هؤلاء الأوغاد، باستخدام أي وسيلة ضرورية للقيام بذلك"، لافتا الى "اني أعطي تفويضًا كاملاً لدائرة الهجرة والجمارك لحماية نفسها، تمامًا كما تحمي العامة".واكد "‏لا أريد أبدًا أن أرى سيارة تقل ضابط إنفاذ قانون تتعرض للهجوم مرة أخرى"، مشيرا الى "انني منحت تصريحا فوريا بالاعتقال والسجن".