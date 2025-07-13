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الدفاع المدني العراقي يشارك في إخماد حرائق اللاذقية
ترندات
استقبال حافل لفرق الدفاع المدني العراقي بعد المشاركة في إخماد حرائق سوريا.
2025-07-13 | 05:32
2025-07-13T05:32:56+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الدفاع المدني العراقي يشارك في إخماد حرائق اللاذقية
176 شوهد
استقبال حافل لفرق الدفاع المدني العراقي بعد المشاركة في إخماد حرائق
سوريا
.
استقبال حافل لفرق الدفاع المدني العراقي المشاركة في إخماد الحرائق في
اللاذقية
السورية.
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