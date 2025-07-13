بالفيديو.. تحطم طائرة في إنجلترا

وذكرت وسائل اعلامية ان "الطائرة تحطمت شرق إنجلترا بعيد إقلاعها حيث كانت متوجهة إلى هولندا".وأظهرت صور نُشرت سحابة كثيفة من الدخان الأسود، فيما ذكر شاهد عيان أنه رأى "كرة نارية" في المكان.وجاء في بيان للشرطة: "تم إبلاغنا قبيل الساعة الرابعة عصرًا بشأن تقارير عن اصطدام طائرة بطول 12 مترًا. نحن نعمل حاليًا مع جميع فرق الطوارئ في موقع الحادث، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود لساعات عدة."فيما دعت الشرطة المواطنين إلى تجنّب الاقتراب من المنطقة قدر الإمكان، إلى حين انتهاء عمليات الطوارئ.إلغاء رحلاتبدورها أفادت والإنقاذ في مقاطعة إسكس بأن أربع فرق إطفاء، إلى جانب مركبات مخصصة للطرق الوعرة، توجهت إلى موقع الحادث.كما ذكرت خدمة الإسعاف في شرق إنجلترا أن أربع سيارات إسعاف وأربع استجابة متخصصة للمناطق الخطرة موجودة في المكان، بالإضافة إلى إرسال طائرة إسعاف جوي إلى المطار، مشيرة إلى أن "الحادث لا يزال قيد التطور".وبسبب الحادث، تم إلغاء عدد من الرحلات التي كانت مجدولة للإقلاع من المطار بعد ظهر اليوم.