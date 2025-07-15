بالفيديو.. لحظة الاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الزهراوي بميسان

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة الاعتداء على الكوادر الطبية في بميسان.

ووفق مقطع الفيديو فأن احد المراجعين اقدم الاعتداء على احد الإطفاء داخل المستشفى بسبب حالة مرضية كانت ترافق المعتدي.