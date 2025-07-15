زعيم الدروز: بيان الاستسلام فرض علينا وندعو الدروز للتصدي للإبادة من قوات الشرع (فيديو)

وقال الشيخ حكمت الهجري زعيم دروز في بيان مصور: "تم فرض علينا بيان الاستسلام الذي اصدرناه قبل قليل وبضغوط من الخارج ولكن رغم قبولنا بهذا البيان المذل من أجل سلامة أهلنا".وأضاف الهجري، أن "القوات الداخلة للسويداء نكست وقصفت المدنيين العزل.. يا ايها الدروز قفوا وقفة عز وتصدوا لهذه الإبادة بكل الوسائل".وأفادت السورية " "، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن بدأت بدخول مدينة السويداء، فيما أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانا دعت فيه فصائل السويداء للتعاون مع قوات الداخلية والدفاع وتسليم السلاح، بحسب .