القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الدروز الإسرائيليين يعبرون الحدود إلى سوريا (فيديو)

وقالت القناة في أخبار عاجلة: إن "عشرات الدروز الإسرائيليين يعبرون الحدود إلى ".وأضافت القناة، "اندلاع أعمال شغب عند السياج الأمني الفاصل على الحدود الإسرائيلية السورية".