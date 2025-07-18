ملعب الشعب.. الأمن يسيطر على أعمال شغب بين جمهور نهائي الكأس

وقال المصدر لـ ، إن "أعمال شغب حدثت، مساء اليوم، بين جماهير مباراة بين فريقي ودهوك على وسط العاصمة".وأضاف، ان "أمن الملاعب تدخل لفض الشغب وسيطر على الوضع".