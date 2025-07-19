بالفيديو.. طرد عضو بمجلس محافظة واسط من عزاء احد ضحايا حريق الكوت

وبحسب الفيديو الذي حصلت عليه ، ان ردة فعل اهالي الضحايا جاءت تعبيراً على رفضهم استقبال اي مسؤول وتحميل كافة الجهات المعنية والامنية مسؤولية ما جرى في حادث الحريق.وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل هايبر ماركت في مدينة بمحافظة خلف 63 شهيدا و41 مصاباً.