من داخل المطعم.. فيديو جديد يبين اللحظات الأولى لفاجعة الكوت (فيديو)

ويظهر في الفيديو تسرب الدخان وبدء انتشار النيران في طابق المطعم ضمن البناية التي شهدت فاجعة ، حيث بدأ المواطنون بمحاولة مغادرة المكان ولكن يبدو أن الخيار كان أمامهم هو الصعود الى السطح وليس النزول بحسب الكلام المرافق للفيديو.