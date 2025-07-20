فاجعة الكوت: النائب يوسف الكلابي يكشف للسومرية معلومات "خطيرة" (فيديو)

وقال الكلابي في حديث لوسائل الاعلام بينها ، أن "البرلمان مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية تجاه الأرواح التي سقطت في الفاجعة"، منتقداً ما وصفه بـ"التراجع الشديد" في أداء المجلس بسبب "إدارة غير رصينة".وأشار الكلابي إلى تشكيل لجنة تحقيقية في برئاسة الفريق لمتابعة الحادثة، مؤكداً أن نتائج التحقيق ستُعلن خلال الأيام المقبلة. كما لفت إلىوأكد الكلابييتم التحقيق فيها، مبيناً أن القضاء يؤدي دوره في هذا الجانب. وأضاف: "هناك تفاصيل لا يمكن الإفصاح عنها حالياً، وللأسف فإن الفاجعة استُغلت سياسياً وتم إشغال الشارع الواسطي بها".