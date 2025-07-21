بالفيديو.. حماية مسؤول يرفع السلاح على ذوي احد ضحايا فاجعة الكوت

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تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام حماية مسؤول برفع السلاح على ذوي احد ضحايا فاجعة .

ووفقا لناشطون فأن احد المسؤولين زار مجلس عزاء احد ضحايا فاجعة حريق ، ولدى رفض ذوي الضحية حضور المجلس قام احد عناصر حمايته بسحب السلاح على ذوي الضحية مما اثار غضبهم بشكل اكثر.