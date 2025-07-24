العطش يشعل بابل: قوات الشغب تتدخل لتفريق متظاهرين يطالبون بالمياه (فيديو)

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تفاقم أزمة شح المياه التي تعاني منها العديد من المناطق في المحافظة، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وسبل عيشهم، خاصة القطاع الزراعي.ولم يتضح على الفور حجم الاشتباكات أو ما إذا كانت هناك إصابات بين المتظاهرين أو القوات الأمنية.ويعكس هذا التطور عمق أزمة المياه في ، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مما يدفع المواطنين إلى الشارع للتعبير عن استيائهم والمطالبة بحلول عاجلة من والمحلية.