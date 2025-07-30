داخل سوريا.. الداخلية العراقية: القبض على شبكة لتجارة المخدرات وضبط مليون و350 الف حبة

وقال الشمري في مؤتمر صحافي، حضره مراسل ، أنه "تم نشر عدد كبير من الضباط والمنتسبين والمنتسبات خلال فترات الزخم، بهدف إحكام السيطرة والحد من محاولات تهريب إلى داخل البلاد".وأشار إلى "القبض على شبكة لتجارة المخدرات وضبط بحوزتهم مليون و 350 الف حبة مخدرة داخل "، مبيناً أن "عملية القبض على هذه الشبكة تمت بالتعاون مع الجانب السوري".