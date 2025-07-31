من عرض زواج إلى موقف لا يُنسى.. ثنائي ضائع يسرق الكاميرا (فيديو)

ففي لحظة كان من المفترض أن تكون من الأكثر رومانسية في حياة الثنائي كيف وناتالي، ركع الشاب على ركبة واحدة، ممسكاً بالخاتم، بينما كانت الكاميرا توثّق هذه اللحظة المؤثرة.لكن المفاجأة كانت اقتحام ثنائيّ مسنّ المشهد بطريقة عفوية وطريفة، إذ ظهرا وهما يحاولان الاستدلال على الطريق، ليخطفا الأضواء من الثنائي في أكثر اللحظات حساسية.وقال الثنائي في حديث إلى الصحافة: "هذه اللقطة كانت مثالية بكل تفاصيلها، ولا حاجة إطلاقاً لإعادة تصويرها أو تنفيذها من جديد".وحاز مقطع الفيديو على أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر إنستغرام، حيث انهالت التعليقات من المتابعين بين الضحك والتعاطف مع الموقف العفوي. وجاء في أحد التعليقات: "رد فعل العروسين لطيف ولا يُقدّر بثمن! التعليقات الساخرة تجعل النهاية أجمل، خصوصاً عندما نعلم أنهما دعوا الثنائي المسنّ إلى حفل زفافهما".