نجل نائب برلماني يتوعد عميد كلية في البصرة بازالته من منصبه (صوت)

وجاء في مقطع صوتي لحسين نجل النائب والموجه الى عميد كلية الادارة والاقتصاد توفيق في وتلقته ، انه "سيقوم بازالته من منصبه".وأضاف "يبدو انك لا تريد التعامل معنا.. والزمن طويل".