بالفيديو.. الكأس الأغلى في العالم

تُقدر قيمته المادية بنحو 20 مليون دولار أمريكييتميز بتصميمه الذي يجسد شخصين يحملان الكرة الأرضيةيحصل المنتخب الفائز على الكأس الأصليةلرفعها فقط خلال ليلة التتويجثم يستعيدهافي المقابل، يتسلم الفريق نسخة طبق الأصلمصنوعة من البرونز ومطلية بالذهبللاحتفاظ بها بشكل دائم