فاجعة على طريق البصرة ـ ذي قار.. 40 ضحية بحادث "تريلة" و حافلة زوار

وقال المصدر لـ ، إن "حافلة ركاب تقل زائرين من أهالي تعرضت لحادث تصادم على السريع بين والبصرة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها واحتراقها بالكامل".وأضاف أن "الحادث أسفر وفاة واصابة 40 شخصاً جميعهم من أهالي محافظة وكانوا عائدين من زيارة العتبات ".