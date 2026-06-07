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ترامب يهاجم صحفية وينسحب على الهواء من لقاء تلفزيوني (فيديو)
ترندات
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجأة مقابلة على الهواء مباشرة مع كريستين ويلكر، مذيعة برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي، اليوم الأحد، واصفاً إياها بأنها غير صادقة، وغادر الاستوديو بعد نقاش حاد حول مجموعة من الادعاءات المتنازع عليها.
2026-06-07 | 13:16
2026-06-07T13:16:00+00:00
Alsumaria Tv
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ترامب يهاجم صحفية وينسحب على الهواء من لقاء تلفزيوني (فيديو)
المصدر:
وكالات
1,355 شوهد
أنهى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، فجأة مقابلة على الهواء مباشرة مع كريستين ويلكر، مذيعة برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي، اليوم الأحد، واصفاً إياها بأنها غير صادقة، وغادر الاستوديو بعد نقاش حاد حول مجموعة من الادعاءات المتنازع عليها.
وبدأت المقابلة، التي أجريت في ولاية ويسكونسن، كجلسة مطولة ولكنها وصلت إلى ذروتها في دقائقها الست الأخيرة عندما تحدّت ويلكر مرارًا وتكرارًا تصريحات الرئيس بشأن
صندوق
ترامب
المتعثر لمكافحة التسلح، وأعمال الشغب التي وقعت في
مبنى الكابيتول
في 6 يناير 2021، ومزاعم تزوير الانتخابات في
كاليفورنيا
.
واستهلت ويلكر الجزء الأخير من المقابلة بالضغط على ترامب بشأن ما إذا كان سيتخلى عن صندوق مكافحة التسلح البالغ 1.8 مليار دولار، وهو اقتراح أشار القائم بأعمال
المدعي العام
تود بلانش
إلى أن الإدارة تتراجع عنه. وقدّم ترامب دفاعًا مطولًا عن غرض الصندوق، واصفًا مؤيديه بأنهم ضحايا ما وصفه بالملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية في عهد الإدارة السابقة.
وقال ترامب: "لقد تضرر الناس بشدة من المتطرفين اليساريين الذين عملوا في إدارة بايدن. لقد فقدوا وظائفهم وعائلاتهم وزوجاتهم. لقد فقدوا كل شيء بسبب استغلال الحكومة المزعوم كسلاح".
وضغطت ويلكر على الرئيس الأمريكي بشأن ما إذا كان الصندوق سيغطي الأفراد المدانين بالاعتداء على ضباط الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، مشيرةً إلى أن 170 شخصًا أقروا بذنبهم في هذه التهمة. وقد اعترض ترامب على هذا الوصف، مدعيًا أن عملاء
مكتب التحقيقات الفيدرالي
هم من وجهوا مثيري الشغب إلى مبنى الكابيتول، وهو ادعاء طعنت فيه ويلكر لعدم وجود أدلة تدعمه.
وازداد النقاش حدةً مع انتقال ترامب إلى مزاعم تزوير الانتخابات في كاليفورنيا، واصفًا مسؤولي الولاية بـ"الفاسدين"، ومستشهدًا بتأخر فرز الأصوات كدليل. وعندما طلبت ويلكر دليلًا محددًا، أجاب ترامب: "كل ما عليّ فعله هو النظر"، فردّت ويلكر: "هذا ليس دليلًا".
ومع اشتداد الجدل، وجّه ترامب انتقاداته مباشرةً إلى ويلكر وقناة NBC. وقال: "انتخاباتكم في هذا البلد أشبه بانتخابات دول
العالم الثالث
. أنتم فاسدون، وبرنامج "ميت ذا برس" فاسد. وكذلك قنوات ABC وCBS وCNN".
ثم قال ترامب وهو ينهض من مقعده: "لننهِ الأمر، فقد اكتفيت. شكرًا لكِ يا عزيزتي. أتمنى لكِ وقتًا ممتعًا.، وحثته ويلكر على البقاء، مشيرةً إلى أنها سافرت إلى ويسكونسن خصيصًا لهذا اللقاء. رد ترامب وهو يغادر: "لقد جلستُ معكِ تحت المطر لمدة ساعة. لا يمكن لأي بلد أن يكون عظيمًا بوجود صحافة غير نزيهة".
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دونالد ترامب
المدعي العام
كاليفورنيا
تود بلانش
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