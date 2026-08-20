إزالة محال تجارية في سوق الكمالية تثير شكاوى الأهالي.. "تعرضنا للسرقة"

وقال مواطنون للسومرية نيوز إن الجهات المشرفة على الحملة حذرت من إزالة التجاوزات خلال 48 ساعة، إلا أن الآليات باشرت أعمال الهدم وإزالة المحال التجارية بعد ساعات من التحذير.



وأشار المواطنون إلى أن حملة الإزالة تسببت بتضرر عدد من البضائع والمواد الغذائية العائدة لهم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأضرار التي لحقت بهم.